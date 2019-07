Il caldo non ci dà tregua, ma le serie tv non vanno in vacanza: bastano aria condizionata e un divano dove rifugiarsi dalle temperature torride. Luglio è infatti il mese dei grandi ritorni per serie già affermate e amate come Stranger Things e Orange is the new black, ma anche del debutto di Charmed, reboot di Streghe. Ecco tutte le serie che non potete perdere questo mese e i nostri consigli culinari per godervele al massimo.