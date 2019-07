Unaltrofestival a Milano è tutto al femminile

Martedì 2 luglio torna a Milano l'evento dedicato alla musica alternativa internazionale Unaltrofestival, che andrà in scena al Circolo Magnolia per la sua settima edizione con una lineup tutta al femminile. Da sempre attento alle novità e in grado di spaziare tra i generi più vari, dall'indie al rock, dal pop all'elettronica, sospeso tra mainstream e alternativo, Unaltrofestival 2019 vuole andare oltre, superando ogni limite di genere, visto che da sempre - notano gli organizzatori - la presenza femminile è una percentuale minima nei festival musicali.

STAR DELLA SERATA ANNA CALVI

Star della serata la voce ammaliante di Anna Calvi. La cantautrice e chitarrista inglese arriva in Italia con il suo terzo album in studio Hunter, pubblicato il 31 agosto 2018 per Domino Records. In scena anche la cantautrice inglese Jane Bird con i singoli Lottery, Uh Huh e il più recente Love Has All Been Done Before, dal suo primo album di studio. A due anni dall'esordio, Don't Lie To The Kids, la giovane cantautrice australiana Julia Jacklin fa ritorno sulla scena musicale con Crushing, pubblicato il 22 febbraio.

DALLA FRANCIA ARRIVANO I VIDEOCLUB

Dalla Francia i Videoclub, nati dall'incontro tra Adèle Castillon - attrice, YouTuber e cantante - e Matthieu Reynaud - compositore e cantante, con il loro singolo Amour Plastique, con oltre 7 milioni di views su YouTube e oltre 3 milioni di stream su Spotify, e la nuova hit Roi. Unici italiani gli Eugenia Post Meridiem, con il loro primo album In Her Bones.