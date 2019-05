Dal 6 maggio ormai si discute solo su quanto sia antifascista partecipare o non partecipare al Salone internazionale del Libro di Torino dopo le polemiche legate alla presenza della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound. Ma l'evento è anche tanto altro: oltre ai 63mila metri quadri di stand espositivi, infatti, sono centinaia gli incontri organizzati da giovedì 9 a lunedì 13 maggio 2019 nell’area Lingotto fiere e in giro per la città. Un programma fittissimo in cui è facile sentirsi sopraffatti dall’offerta (e dalla folla). LetteraDonna ha scelto 16 incontri in cui sono protagoniste donne che parlano di femminismo e diritti, ma anche di amicizia, ambizione, rapporto con il proprio corpo e banali problemi quotidiani. Ecco quindi una breve guida su cosa non perdere, giorno per giorno.

C'È ANCHE ASTROSAMANTHA

Nel 2015 con 199 giorni in orbita intorno alla Terra Samantha Cristoforetti è stata la donna a compiere la missione più lunga nello spazio. In Diario di un'apprendista astronauta (edizioni La nave di Teseo) Astrosamantha racconta i mesi trascorsi sulla Stazione spaziale internazionale e giovedì 9 alle 14 è in Sala Oro per parlarne.

OGGI ADOLESCENTI DOMANI FEMMINISTE

Fra le idee che fanno da fil rouge alla 32esima edizione del Salone c’è la parità di genere, a cui è dedicato il percorso tematico Solo noi stesse curato da Loredana Lipperini e Valeria Parrella con incontri che ruotano intorno a cosa significa essere donna oggi. A dare il via, giovedì 9 alle 14.30 in Sala Atlantide, è una tavola rotonda guidata da Giusi Marchetta in cui a parlare di femminismo e violenze sono gli adolescenti.

CANTAMI O MCMUSA DEI TALENTI EMERGENTI

Novità del 2019 è Rita Bullwinkel, giovane scrittrice californiana. A Torino presenta Lingua nera (Black Coffee), la sua prima raccolta di racconti surreali in cui i corpi si trasformano in oggetti e gli oggetti in corpi. È un’occasione per chi vuole scoprire qualcosa di nuovo e a presentarla c’è la McMusa, blogger e guida di letteratura statunitense. Alle 15.30 in Sala Internazionale.

LA LITTIZZETTO È SEMPRE LA LITTIZZETTO

Ospite fissa del Salone, Luciana Littizzetto non manca neanche questa volta. Giovedì 9 alle 16 in Sala Oro presenta il suo ultimo libro Ogni cosa è fulminata (Mondadori), dedicato ai piccoli fastidi della vita quotidiana, dai tovagliolini del bar che non asciugano ai guasti incomprensibili della lavastoviglie. Lo stile e le gag sono noti, ma i fan possono sentire la comica torinese dal vivo. Il primo giorno è fatto e avete ancora tempo per un vermouth in centro.