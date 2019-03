IL CARTELLONE CHE HA FATTO SCALPORE

La protagonista del cartellone che destato tanto scalpore è Alicija Köhler, concorrente di Germany's Next Topmodel, ritratta con un caschetto viola in testa e un reggiseno di pizzo bianco. E via alle critiche. I social hanno definito la campagna «stupida e sessista», proprio in riferimento all’assenza di un legame logico tra una donna in biancheria intima e la sicurezza in bicicletta. La più agguerrita è stata l’ala femminista dell’Spd, il partito socialdemocratico tedesco, la cui opinione non si è fatta attendere. La portavoce Maria Noichl ha definito l’iniziativa «imbarazzante» puntando il dito contro la politica inadeguata scelta dal ministero dei Trasporti per sensibilizzare su una causa seria.

L’IRONIA DELLA MINISTRA DELLA FAMIGLIA

La ministra della Famiglia Franziska Giffey ha preferito vestire la critica di ironia. Su Facebook ha infatti postato una sua foto dove viene immortalata mentre indossa il caschetto di fianco alla sua bicicletta. E, rivolgendosi al collega a capo dei Trasporti ha scritto: «Caro Andreas Sheuer, si può essere vestiti normalmente anche con un casco in testa». Un attacco meno duro ma comunque diretto. In ogni caso, nessuno si è pronunciato in merito alle altre foto della campagna che vedevano come protagonisti modelli di entrambi i sessi, in mutande e rigorosamente senza bicicletta, che non appare mai. Se non altro, un punto a favore sulla parità di genere che nel marasma generale non è cosa da poco.