Gli Anni '40 videro emergere un nuovo tipo di donna lavoratrice. La seconda guerra mondiale e la conseguente industria bellica crearono un boom di nuovi posti di lavoro che, sebbene temporanei, erano pronti per essere occupati anche dalle donne, che fossero appartenenti alla classi subalterne o della piccola e media borghesia, single, mogli o madri. La maggior parte delle lavoratrici, anche durante il conflitto, si dedicava comunque alle mansioni tradizionalmente considerate femminili, come quelle nel settore dei servizi. L'unico ambiente dove c'era una completa mescolanza di generi era quello delle fabbriche, anche se, una volta terminata la guerra, le operaie avrebbero dovuto ritirarsi e lasciare il posto agli uomini. Una recente scoperta del blog Retronaut ha riportato alla luce un vecchio manuale dei supervisori chiamato When you supervise a woman, creato dalla Radio Corporation of America in quegli anni con l’obiettivo di educare i capi maschili sul trattamento delle nuove dipendenti. E le indicazioni del testo hanno colto di sorpresa molti utenti che si aspettavano manifestazioni di sessismo e discriminazione e, invece, hanno trovato tutt'altro.