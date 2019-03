Suffragette oggi come ieri Suffragette oggi come ieri Arriva in Italia il film dedicato al movimento femminista. Ecco chi erano le attiviste per i diritti delle donne interpretate da Meryl Streep, Helena Bonham Carter e Natalie Press. Arriva in Italia il film dedicato al movimento femminista. Ecco chi erano le attiviste per i diritti delle donne interpretate da Meryl Streep, Helena Bonham Carter e Natalie Press.