IMMAGINI FORTI PER SENSIBILIZZARE

Monica Brondi, curatrice dell’evento e della comunicazione della mostra ha spiegato che il primo passo per acquisire consapevolezza sulla propria situazione è aprire gli occhi e capire di non essere sole nell’affrontare brutalità come violenze sessuali, soprusi, abusi domestici o malattie gravi come il cancro. Il progetto, che ha ricevuto consensi da realtà sia italiane che americane, ha ottenuto il patrocinio del Consolato Italiano, del Comune di Savona, dei Lions International, della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) e di numerosi altri partner. All’inaugurazione erano presenti anche il Console Generale d’Italia a Philadelphia Pier Forlano, che ha espresso molti apprezzamenti, e il Prof. Ignazio Marino (ex sindaco di Roma), pioniere nei trapianti di fegato. Parte del ricavato raccolto dalla vendita delle opere è stato destinato al Jefferson Hospital.