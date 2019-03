Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, promotore dell’iniziativa #iovadoalmuseo, che prevede 20 giorni di visite gratuite in tutti i luoghi d’arte, ha introdotto un’altra novità: è la Settimana dei Musei che, per questa prima edizione 2019 è prevista dal 5 al 10 marzo. Si tratta di sei giornate di ingressi liberi per visitare monumenti, gallerie, scavi archeologici e tutti i siti museali statali. Il calendario è ricco di eventi, attività e mostre che spaziano dalla cultura alla fotografia. Tra queste ne abbiamo selezionate cinque, tutte dedicate al talento, all’ingegno, al corpo e alla bellezza femminile. La Galleria d’Arte Moderna di Bergamo ha allestito la prima grande retrospettiva italiana che rende omaggio a Birgit Jürgenssen, mentre nelle sale di Palazzo Pitti a Firenze il 7 marzo inaugura Lessico femminile. Le donne tra impegno e talento 1861-1926. Rispettivamente Roma e Milano ospiteranno invece Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione e Una vita da scienziata. Ultima (ma non per importanza) l’identità del gentil sesso raccontata al Centro Pecci di Prato nella rassegna Soggetto nomade. identità femminile attraverso gli scatti di cinque fotografe italiane, 1965-1985.

IO SONO, BERGAMO

Birgit Jürgenssen è stata una delle più importanti interpreti dell’avanguardia femminista internazionale, nonostante sia ancora poco valorizzata. Attingendo dai linguaggi del Surrealismo, ha trattato con umorismo e ironia temi come le convenzioni sociali, la sessualità, i rapporti tra i generi. La mostra Io Sono, che occupa tuti gli spazi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, è suddivisa in sei sezioni che raccolgono più di 150 lavori realizzati in 40 anni di lavoro e comprendono collage, sculture, fotografie e rayogrammi. Il percorso si apre con i disegni dell’infanzia e prosegue fino alla maturità, passando per la parte centrale dell'allestimento focalizzata sui due temi più cari all’artista: la natura e il genere. E in una società che ancora minimizza le questioni femminili, il suo lavoro manifesta il carattere emancipatorio della sua arte.