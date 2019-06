Le tendenze 2019 in fatto di costumi da bagno

“Mare profumo di mare” cantava Little Tony, e sulle note della sua canzone si apre anche la stagione 2019 dei costumi da bagno. Quest’estate nelle spiagge o in qualche festa mondana in piscina, le shopping addicted sfoggeranno i modelli all’ultimo grido che la moda consiglia.

Andiamo a vedere quindi nel dettaglio quali sono le ultime tendenze in fatto di costumi.

Bikini a vita super alta

Corrono gli anni 50 e raggiungono l’anno 2019. Ebbene sì, anche quest’anno il bikini con lo slip a vita alta primeggia sulle tendenze bikini. Ideali per chi vuole coprire i fianchi e la pancetta oppure per slanciare le gambe, ma anche per chi vuole semplicemente essere alla moda, questo modello non può mancare nella vostra valigia. I più amati sono quelli con fantasia a righe o a pois oppure con fantasia tropicale. Disegno molto in voga per quest’estate 2019.

Lo potete trovare in tutti i negozi ma anche sui vari e-commerce se volete comprare i vostri costumi online.

Costumi da bagno interi tendenza 2019

I costumi interi sono sempre di più amati e sempre più proposti. Per l’estate 2019 i costumi interi più di tendenza sono caratterizzati dai colori neon, animaliere e il classico nero che non passa mai di moda.

Ma parliamo anche di forme, perché non pensate che il costume intero possa essere noioso o monotono. A monospalla, a fascia, con volant, con inserti trasparenti o con tagli sui fianchi rendono questo costume amatissimo e super elegante se si opta per il nero.

Costumi sgambati: ritorno agli anni 90



Un altro revival in fatto di costumi è quello dello sgambato, sgambatissimo per le più azzardate. Molto amato dalle giovani, con laccetti o no, tinta unita, neon, animalier e chi ne ha più ne metta, l’importante che sia portato sopra i fianchi ma ancora più importante che il costume sia fatto apposta per essere portato così e non limitarsi ad alzare lo slip.

50 sfumature di rosso

Amanti del rosso sbizzarritevi. Questa sarà la vostra estate perché il colore più di tendenza sarà il rosso e le sue sfumature. Dai costumi interi, al bikini, sgambato o a vita alta il rosso ne fa da padrona. Dona carica, femminilità e passione. Tutte ne dovremmo avere uno per poter aumentare la nostra autostima.

Costumi da bagno come body: ideali per la città

Un’ultima tendenza di quest’estate è il duplice utilizzo dei costumi interi. Si possono adattare benissimo anche per la città. Con una gonna lunga a vita alta oppure con uno shorts in jeans per un look casual o in lino per un look fresco e chic, i costumi interi possono essere usati al posto dei body. Bellissimi anche se abbinati a dei gioielli per un look più serale ed elegante.

#bodypositive

Non poteva mancare un hashtag nel nostro elenco. Non si tratta di un modello specifico di costume da bagno ma di un messaggio forte e d’impatto. Si parla di amare sé stesse e amare il proprio corpo. Molti brand stanno sponsorizzando i loro costumi su modelle con diverse fisicità senza utilizzare Photoshop senza preoccuparsi dei rotolini di troppo. Questo messaggio è il nostro preferito perché valorizza il corpo della donna in tutte le sue splendide forme.

Questi sono i modelli più in voga in questo momento e sono adatti a tutti i fisici e a tutte le età non vi resta che scegliere il vostro preferito e di godervi quest’estate 2019.