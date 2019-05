Quando va in onda Il Collegio

Novità assoluta nel 2017, Il Collegio è andato in onda per la prima volta il 2 gennaio dello stesso anno.

La trasmissione è andata in onda su Raidue alle ore 21.20 ed ha mantenuto questi due elementi per tutte e tre le edizioni.

IL COLLEGIO IN PRIMA SERATA

L’esperimento sociale o docu-reality de Il Collegio non era inteso come rivoluzione della storia della televisione in Italia, ma contava di raccontare in prima serata cosa fosse la scuola negli anni ’60. Genitori e figli hanno potuto assistere a uno stile di vita vissuto dai primi e neanche immaginato dai secondi. Sono stati testimoni di una vita senza tecnologia dove, studiare o anche solo vivere, sembrava impossibile.

La messa in onda del programma in prima serata ha avuto come scopo quello di riunire tutta la famiglia e, alla fine, tutte e tre le stagioni hanno conquistato una buona fetta di pubblico compreso quello adolescente che di solito preferisce navigare tra le serie tv di Netflix.

LE STAGIONI DE IL COLLEGIO

Le stagioni de Il Collegio sono andate in onda rispettivamente:

Stagione 1 : gennaio 2017

: gennaio 2017 Stagione 2 : settembre-ottobre 2017

: settembre-ottobre 2017 Stagione 3: febbraio-marzo 2019

Per chi non ha potuto vedere la trasmissione nelle giornate di messa in onda come da palinsesto, ovvero il lunedì la prima stagione e il martedì la seconda e la terza, ha potuto recuperare grazie al servizio on demand Raiplay.

La durata di ciascuna puntata è stata di 115-120 minuti circa, per un intrattenimento di circa 2 ore alla volta.