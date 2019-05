Come contattare Propaganda Live

Propaganda Live è entrata nel vivo della stagione anche quest’anno. Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori di LA7 lo scorso anno per diversi mesi consecutivi, dalla metà di settembre 2017 fino a giugno 2018, anche quest’anno il programma sta ottenendo diversi consensi, suscitando interesse con i propri reportage su questioni di attualità politica e sociale, approfonditi attraverso i dibattiti in diretta in studio, con il conduttore Diego Bianchi e gli opinionisti e ospiti invitati a partecipare.

COME COMUNICARE CON PROPAGANDA LIVE

La trasmissione e lo stesso Diego Bianchi sono molto attivi sui Social Media, quindi contattare la direzione è molto semplice. A

ttraverso Twitter e Facebook, si possono postare idee o addirittura avviare direttamente una chat con la redazione, al contatto Messenger m.me/welikeduel. In alternativa, è attivo l’indirizzo e-mail propagandalive@la7.it.

Da ultimo, è naturalmente possibile trovare qualche informazione aggiuntiva o mettersi in contatto con Propaganda Live attraverso il form messo a disposizione sul sito della trasmissione, www.la7.it/propagandalive.

Diego Bianchi sembra apprezzare sempre i commenti dei telespettatori. Di conseguenza, chi segue il programma è caldamente invitato a condividere con gli ideatori delle puntate idee, perplessità, critiche, spunti per migliorare.

Già in passato gli ideatori di Propaganda Live hanno mostrato la loro capacità nel mediare tra la conservazione dei punti di forza delle passate edizioni, quando il programma si chiamava “Gazebo” e andava in onda su Rai Tre, e l’inserimento di dettagli innovativi, per rimanere al passo con i tempi e con i gusti degli spettatori.

COME PUBBLICO A PROPAGANDA LIVE

Per chi volesse invece partecipare come pubblico nella diretta della trasmissione, bisogna scrivere all’indirizzo e-mail propagandalive@la7.it, specificando i dati anagrafici principali, come il nome, il cognome e la data di nascita, e soprattutto le date in cui si vorrebbe partecipare.

Di solito tutti gli interessati vengono ricontattati in tempi abbastanza rapidi, con ulteriori istruzioni da seguire.