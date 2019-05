Chi conduce Live non è la D’Urso

La stagione televisiva è ormai entrata nel vivo e le principali reti hanno cominciato a rilasciare i programmi su cui scommetteranno di più quest’anno.

Canale 5 è da sempre uno dei canali più seguiti dai milioni di telespettatori italiani, quindi le aspettative sono molto alte.

Tra le nuove proposte per il 2019 spicca sicuramente Live non è la D’Urso che, come il titolo del programma lascia intuire, metterà nelle mani di un’esperta e amata conduttrice nostrana un’importante vetrina in prima serata.

COS’È LIVE NON È LA D’URSO

Live non è la D’Urso è una trasmissione di gossip e intrattenimento che dovrà accompagnare l’intera serata degli italiani, con interviste, questioni attuali e anche tante altre novità, per un format inedito che cercherà di partire dai punti di forza di esperimenti simili fatti in passato, con l’aggiunta di dettagli ancora più stuzzicanti e intriganti.

Come in tanti avranno già intuito, la conduzione sarà affidata a Barbara D’Urso, giornalista tra le più conosciute in Italia, ormai navigata nelle lunghe dirette, visto che per anni ha intrattenuto gli italiani la domenica pomeriggio.

Live non è la D’Urso sarà dunque la nuova sfida per questa affermata conduttrice, che dopo decine di anni di carriera vuole ancora sorprendere e fare qualcosa di nuovo.

DOVE VEDERE BARBARA D’URSO IN TV

Il suo Domenica Live, andato in onda anche questa stagione, ha ormai trovato un equilibrio stabile, visto che il programma è spesso il più seguito nella fascia oraria in cui va in onda. Barbara partirà dalle conferme e dai punti forti di Domenica Live, per proporre qualcosa di più adatto alla prima serata, accostando dei contenuti inediti alle sue proverbiali interviste di personaggi famosi.

Dopo aver vestito i panni della regina della domenica pomeriggio e dell’attrice, nella fiction La Dottoressa Giò che è stata molto apprezzata, ecco una nuova prova per Barbara D’Urso.

In tanti hanno pensato ad una semplice promozione di Domenica Live dalla domenica pomeriggio alla prima serata, ma la conduttrice ha subito smentito, affermando che il programma sarà una specie di Domenica Live ampliata e con dinamiche estremamente diverse.