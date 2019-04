Alice De Bortoli, classe 2003, segno zodiacale Bilancia, è stata protagonista della terza edizione de Il Collegio. Volto noto per gli adolescenti, ha conquistato tutti con la sua bellezza e bravura.

CHI È ALICE DE BORTOLI

Alice De Bortoli è una modella che fa parte dell’agenzia ABC Media & Communication, ha un seguitissimo profilo Instagram e frequenta la prima Liceo Economico Sociale.

Vanta amicizie con personaggi dello spettacolo come Thomas Boccimpani, cantante di Amici 16, che le ha chiesto di partecipare al video della canzone “È un attimo” e con cui si vociferava avesse una relazione. In realtà Alice è fidanzata con Simone Berlini, un modello 18enne di Venezia.

ALICE DE BORTOLI NE IL COLLEGIO 3

Alice è entrata a far parte de Il Collegio 3 dalla seconda puntata ed è stata subito riconosciuta dai compagni.

Personalità vulcanica, di bella presenza, non è passata inosservata agli occhi dei ragazzi, ma anche delle ragazze. Con i primi Alice ha dichiarato di avere un rapporto amichevole e di trovarsi bene perché i rapporti sono vissuti con maggiore sincerità. Con le ragazze, al contrario, ci sono di solito grossi problemi di invidia.

Alice, che ha fatto della bellezza un lavoro, è chiamata Barbie dalle amiche ed ha molta cura di se stessa e dei suoi capelli biondi. Con suo grande dispiacere nel collegio le sono stati tagliati e arricchiti con una frangetta.

IL FUTURO DI ALICE DE BORTOLI

Durante l’esperienza de Il Collegio, Alice ha dimostrato di non essere solo bella, ma anche brava. Per il suo futuro non ha ancora le idee chiare, ma ha dichiarato di non essere convinta di voler ancora fare la modella.

D’altronde il suo carattere socievole non si combina perfettamente con un lavoro statico fatto di ore in silenzio. Vorrebbe un giorno potersi impegnare per combattere il bullismo e fare qualcosa in difesa delle donne.