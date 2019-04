Cast Il Collegio

Chi è Giancarlo Magalli

Dal suo esordio in Rai come autore, alla carriera come doppiatore ed attore, fino a diventare volto iconico della televisione. Conosciamo meglio Giancarlo Magalli, conduttore storico de I Fatti Vostri.

