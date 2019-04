Quando è andato in onda Popolo sovrano

Su Rai 2 il programma Popolo sovrano è andato in onda dal mese di febbraio di quest'anno, al giovedì alle 21.20; poi il Direttore della rete lo ha spostato al venerdì in seconda serata a causa dei bassi livelli di ascolti.

Infine, dal 4 aprile scorso, è stato tolto completamente dal palinsesto per gli scarsi risultati all'Auditel.

In effetti, nonostante la professionalità dei giornalisti conduttori e degli inviati, dei buoni reportage e soprattutto malgrado l'acceso confronto in studio dei vari ospiti su temi scottanti d'attualità, il pubblico non ha apprezzato del tutto.

UN PROGRAMMA FORTEMENTE VOLUTO DA FRECCERO

Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha voluto fortemente questo programma, sicuro del suo successo. Purtroppo però così non è stato e il Direttore se n’è assunto ogni responsabilità in merito: come lui stesso ha ammesso, bisogna rischiare nella vita per ottenere un ottimo risultato.

Alla fine, non c'è nulla di ufficiale sul futuro del programma, che potrebbe continuare in un secondo momento. Perché se c'è del buono è giusto che la trasmissione Popolo sovrano continui il suo cammino, magari con qualche novità.