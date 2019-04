Chi è Francesco Vitiello

Francesco Vitiello è nato nel 1981 a Torre del Greco ed è sia regista che attore. Fin da piccolo, più precisamente all'età di 5 anni, fa parte dello spettacolo con una pubblicità, mentre a 15 anni entra nella soap Un posto al sole come attore, interpretando Diego Giordano.

Dopo aver frequentato un corso di teatro e dopo il debutto sul piccolo schermo eccolo lavorare in teatro in diverse opere come quelle di Enrico Maria Lamanna, mentre in televisione ha recitato in Distretto di Polizia 4 interpretando Corrado Esposito.

Al cinema invece si è distinto in diversi film come per esempio: Capo nord, Nemici per la pelle e tanti altri.

FRANCESCO VITIELLO E IL SUO RAPPORTO CON UN POSTO AL SOLE

Per quel che riguarda Un posto al sole, la telenovela più longeva è più italiana che ci sia, Francesco Vitiello si assenta e ritorna spesso, come è successo nelle puntate delle festività di Natale in cui sotto l'albero c'è proprio il ritorno di Diego Giordano che si trasferisce a Palazzo Palladini. Ha abbracciato tutti: papà, fratello e matrigna, ma serba nel cuore un segreto.

Anni fa, Francesco si è dovuto assentare per 5 anni dalla soap opera di Rai 3, di conseguenza molti telespettatori pensarono che non facesse più ritorno nella serie, ma queste voci vennero smentite dall'attore stesso che spiegò il motivo della sua assenza dovuta ad una alopecia molto difficile da curare.

Così, ha preferito lavorare come regista e scrittore per un lungo periodo fino alla sua nuova apparizione in Un posto al sole.

VITA PRIVATA DI FRANCESCO VITIELLO

Della sua vita privata Francesco Vitiello non ne ha mai parlato molto, anche se ha rivelato che suo fratello non sopportava i provini e che invece di fare l'attore nella sua vita preferisce lavorare come vigile del fuoco.

L'aspetto esteriore di Francesco non è mai stato, secondo il suo punto di vista, la caratteristica migliore, ma grazie alla sua fidanzata ora si piace di più. Anzi, la ragazza lo avrebbe consigliato di farsi crescere i capelli.