Chi è Nina Soldano

La nota attrice Soldano Antonina è detta "Nina" ed è nata a Pisa nel 1963. Attualmente lavora nella famosa soap made in italy Un posto al sole interpretando Marina Giordano.

LA CARRIERA DI NINA SOLDANO

Nina inizia la sua carriera nel 1985 come valletta in Fantastico 6, poi sarà Miss Sud in Indietro tutta e recita in Casa Vianello e Disperatamente Giulia.

La sua vita professionale continua in modo brillante perché partecipa ad altre fiction come In nome della famiglia e Incantesimo, ma anche in Non lasciamoci più, Un caso di coscienza, Casafamiglia, Ricominciare e tante altre.

Partecipa a Notti sul ghiaccio condotto da Milly Carlucci.

Anche sul grande schermo si fa notare con bravura e disinvoltura nella pellicola Delitti e Profumi, ma anche in La notte degli squali e Vorrei averti qui.

Dall'Associazione Culturale Italiana di New York nel 2013 è stata premiata come migliore attrice italiana all'estero e venne accolta come ospite al Festival della Canzone Italiana di New York.

Ha ricevuto altri riconoscimenti grazie alla sua grande interpretazione nella soap Un posto al sole: Premio Saint-Vincent fiction, Roma Fiction Festival, Premio European Fanday 2012 e poi Donna Awards 2012, Premio Margutta 2012 e tanti altri.

VITA PRIVATA DI NINA SOLDANO

La vita dell'attrice italiana Nina Soldano scorre serena. Si è sposata con Teo dopo una convivenza e suo marito, nonostante sia più giovane di lei di 10 anni, è un imprenditore molto equilibrato e protettivo oltre ad essere un cuoco eccellente.

Vivono a Roma, ma lei si sposta spesso a Napoli per recitare nella soap Un posto al sole. Per ora non sono in arrivo dei figli anche se la coppia non esclude l'adozione, inoltre i genitori di lei si sono trasferiti da Riccione a Roma per stare accanto alla figlia.

Nina Soldano è sempre in perfetta forma perché conduce un'esistenza serena, con un po' di dieta, lunghe passeggiate e uno stile di vita equilibrato.