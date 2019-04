Garrison Rochelle è senza ombra di dubbio uno dei volti più importanti del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Il ballerino e coreografo, infatti, sin dalle prime edizioni del programma, ha fatto parte della schiera degli insegnanti.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Garrison Rochelle.

LA CARRIERA DI GARRISON

Garrison Rochelle, come detto prima, è uno dei volti principali del talent Amici. Fino ad oggi, è sempre stato presente nel ruolo di insegnante, ma questo è stato il primo anno in cui non ha fatto parte del cast del programma. Se agli inizi di gennaio si ipotizzava una sua partecipazione, anche se in veste diverse, infatti, ad oggi il coreografo figura tra gli assenti più “ingombranti”.

Garrison Rochelle, conosciuto anche con lo pseudonimo di Freddy Dani, è nato il 4 novembre 1955 a Dallas e ha frequentato la Southern Methodist University. Il suo debutto è avvenuto come ballerino, per poi dedicarsi alla realizzazione di coreografie. Tra i musical più famosi dove ha recitato, da ricordare Dancin’, insieme a Bob Fosse come direttore.

Durante le numerose tournée, ha conosciuto Brian Bullard, con il quale poi ha dato vita al suo Brian & Garrison.

GARRISON AD AMICI DAL 2001

Il ruolo di insegnante ad Amici è arrivato nel 2001. All’interno della scuola più famosa d’Italia ha sempre insegnato danza moderna.

La fama di Garrison, nel corso degli anni, è cresciuta al punto tale da partecipare anche ad altri programmi. Nel 2005, ad esempio, ha condotto insieme a Maria De Filippi e Kledi alcune puntata di Striscia la notizia.