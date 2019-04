Chi è Eva Giovannini

Eva Giovannini è una bravissima giornalista e presentatrice che ultimamente ha lavorato insieme ad Alessandro Sortino e Daniele Piervincenzi come conduttrice del programma di informazione e attualità Popolo sovrano, andato in onda sul secondo canale della Rai in prima serata.

Un buon programma che ha sostituito Nemo come approfondimento di contenuti, interviste e inviati, oltre a dibattiti in studio tra vari personaggi della politica e del giornalismo.

In passato è stata un'inviata di Annozero per Rai 2 e di Piazzapulita per La7. Ha lavorato anche per Repubblica e su Sky, oltre che a Ballarò su Rai2 e Cartabianca su Rai3. Ha condotto inoltre Premio Strega su Rai3.

Il suo sguardo e la sua voce ferma e decisa completano il suo carattere e soprattutto la sua formazione professionale. Infatti, Eva Giovannini ha un'intraprendenza e determinazione fresca e giovanile che l'hanno portata al successo.

Da vera esploratrice approfondisce con disinvoltura sia problemi politici che quotidiani destreggiandosi con semplicità e simpatia.

VITA PRIVATA DI EVA GIOVANNINI

Eva Giovannini è nata nel 1980 a Livorno, ma si è trasferita da tempo a Roma dopo aver conseguito la laurea all'Università di Pisa.

Nel 2015 ha scritto il libro “Europa Anno Zero Il ritorno dei nazionalismi", nel quale Eva si confronta con quelle sfumature che in televisione non appaiono subito o che vengono involontariamente trascurate anche per questioni di tempo. Una complessità di dettagli e sfumature importanti che spesso ci lasciamo alle spalle.