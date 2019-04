Quante puntate ha Un posto al sole

Un posto al sole è una soap opera italiana prodotta da Centro RAI di Napoli e Rai Fiction. Dal 1996 viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3. Viene prodotta totalmente in Italia e precisamente è ambientata nella città di Napoli.

LE PUNTATE DI UN POSTO AL SOLE

Lo scorso 5 aprile la coinvolgente soap ha raggiunto la bellezza di 5225 puntate.

Tutto inizia nel 1996 quando viene messa in onda la prima puntata di Un posto al sole alle 18:30. Il successo non tarda ad arrivare dato che i telespettatori aumentavano sempre di più. Infatti, nel 1999 eccola in onda alle 20:30 e poi alle 20:45 com'è ora l'appuntamento settimanale, fino alle 21.20.

Ci sono stati dei momenti in cui c'erano oltre 3 milioni di telespettatori e per questo motivo la soap opera italiana resta anche oggi una colonna portante di Rai 3.

Ogni stagione della stessa inizia in agosto e finisce a luglio dell'anno successivo; per esempio la ventitreesima stagione è quella dell'agosto 2018.

STAGIONI E PUNTATE

La tredicesima stagione di Un posto al sole è stata girata in 4:3, in seguito in 16:9 fino al 2009. Viene trasmessa poi in 4:3 letterbox e 16:9 anamorfico dal 2010.

Mentre per quel che riguarda le puntate, la numero 1000 accoglieva uno speciale presentato da Pippo Baudo che si intitolava Mille di questi giorni. È stato un appuntamento serale molto esclusivo tanto che vi parteciparono tutti gli attori oltre a ospiti d'eccezione e tanta musica.

Si festeggiò anche la 1500a puntata con la canzone nella soap cantata da tutto il cast, mentre alla puntata 2000 del 28 ottobre 2005 Raffaele Giordano racconta le vicende più significative in uno speciale della domenica pomeriggio.

La puntata numero 4605 del 21 ottobre 2016 invece ripercorre a ritroso i momenti più toccanti della soap siccome che in questa data compie 20 anni.

Alla fine, che fine non è, eccoci alla puntata numero 5000 del 11 maggio 2018 in cui vanno in onda 2 episodi contemporaneamente.