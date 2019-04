Chi è Samanta Piccinetti

Samanta Piccinetti nasce nel 1979 a Sinalunga ed inizia la sua professione di attrice lavorando nella pubblicità della Kinder, in seguito il regista dello stesso spot le fa notare che potrebbe diventare una brava attrice.

Così Samanta studia dizione e recitazione finché nel 2009 debutta in Un posto sole interpretando il personaggio di Arianna Landi.

UNA SPLENDIDA CARRIERA PER SAMANTA

Ma la bella e brava artista, prima di lavorare nella soap opera di Rai3 è stata scelta da Quelli che il calcio, nella serie Distretto di Polizia 2, nel film tv Un maresciallo in gondola e nella miniserie L'uomo che guardava al futuro. Tuttora è presente ancora come Arianna Landi in Un posto al sole.

Anche il teatro è stato importante per Samanta, infatti ha recitato nello spettacolo di Nicoletta Ramorino intitolato Da Shakespeare a Woody Allen. Mentre la disinvoltura e la freschezza dell'attrice le hanno permesso di presentare con successo il programma Pandora con Filippo Ferraro, sul canale Coming Soon.

LA SUA VITA PRIVATA

Era il 2017 quando Samanta Piccinetti sposa Michelangelo Tommaso, un suo collega che lavorava nella soap Un posto al sole. Insieme hanno affrontato pure il ruolo di ballerini in Dance Dance Dance, un programma di Fox Life.

In questo modo i due giovani fanno coppia sia sul lavoro che nella vita. In effetti, nella soap opera Un posto al sole sono una coppia: Arianna e Filippo.

Ma la passione più grande di Samanta è proprio la danza e da tempo o meglio nel frattempo, trova sempre il momento giusto per studiare danza classica sognando di entrare a far parte di un musical.

Allora perché non mostrare a tutti nella soap Un posto al sole il suo talento di ballerina oltre a quello di attrice e presentatrice, magari in occasione di una futura rappresentazione musicale. Perché la giovane è davvero completa come artista, solare e spontanea.