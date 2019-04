Chi è Maurizio Aiello

La lotta delle donne croate contro il raschiamento senza anestesia

La battaglia delle croate contro il raschiamento senza anestesia

Se in Italia viene effettuato in regime di sedazione profonda, nel Paese balcanico non è così. Colpa di una cultura patriarcale, dove è normale che una femmina sopporti il dolore. Intervista alla leader dell’associazione Roda.

Necessario dopo un aborto spontaneo, in Italia il raschiamento viene effettuato in regime di sedazione profonda. Ma nel Paese balcanico no: colpa di una cultura patriarcale, dove è normale che una femmina sopporti il dolore. Intervista alla leader dell’associazione Roda.