Cast de L’aria che tira

L’aria che tira è uno dei programmi di la7 di maggior successo. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 11, tratta temi politici ed economici. Ma non solo.

In studio tanti ospiti e non mancano collegamenti con personalità di spicco. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio il cast di L’aria che tira.

L’ARIA CHE TIRA: CHI LO CONDUCE?

L’aria che tira è condotta da sempre dalla giornalista Myrta Merlino, una giornalista napoletana. Soltanto nel 2017, la conduzione è stata affidata a David Parenzo, poiché la conduttrice ha avuto un grave lutto in famiglia (è morta la madre Annamaria Palermo).

Prima di L’aria che tira, la giornalista ha condotto anche altre trasmissioni sull’economia sulla Rai (Mixer, Italia Maastricht, La storia siamo noi, Mister Euro, Casa Rai Uno). Il passaggio a la7 avviene nel 2009 con il programma Effetto domino, per poi passare a L’aria che tira.

OSPITI DE L’ARIA CHE TIRA

Il programma L’aria che tira, come detto prima, dà spazio ad ospiti sia in studio che in collegamento. Segue, dunque, la formula del talk show. Tra le personalità ospiti del programma più spesso c’è sicuramente Vittorio Feltri, direttore di Libero. Ma non solo.

Come dimenticare anche l’intervento fatto l’anno scorso dal filosofo Paolo Becchi che ha abbandonato il collegamento in diretta perché, a detta sua, non gli veniva data la parola.

Di recente, inoltre, il filosofo è tornato ad ‘attaccare’ la conduttrice dell’Aria che tira su Twitter dopo che la giornalista ha citato Hegel: ‘Hegel avrebbe detto che il rischio di crisi di governo esiste, ma non è reale. Ma capisco che per Myrta Merlino sia troppo difficile comprendere la logica hegeliana’.