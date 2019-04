Uno Mattina quando inizia

Pilastro storico delle mattine di Rai 1, Unomattina approda in tv nel 1986 grazie ad una collaborazione tra il Tg 1 e lo stesso canale televisivo Rai 1.

Conosciuto come uno dei programmi più longevi e seguiti del palinsesto della tv pubblica, Unomattina svolge approfondimenti sull’attualità e sulla politica italiana e internazionale, discutendo delle notizie più importanti del giorno con protagonisti delle vicende e ospiti a tema.

Le edizioni hanno sempre visto conduttori dai volti noti del mondo dello spettacolo, come il veterano Luca Giurato, o lo stesso Franco Di Mare, ormai presente da ben oltre 5 edizione consecutive.

La versatilità del programma è rappresentata anche dalla schiera di ben 5 conduttori che si passano il testimone della conduzione e che dividono il programma in quattro parti.

QUANDO VA IN ONDA UNOMATTINA

Uno Mattina va in onda ogni giorno a partire dalle ore 06,40 fino alle ore 10,00 con approfondimenti e rubriche di vario genere che spaziano dalla medicina al costume, dall’economia alla gastronomia e viaggi.

Durante il formato, non mancano i numerosi collegamenti con il TG1 sempre pronto a prendere la linea per edizioni speciali e collegamenti in diretta con le notizie più importanti.

Gli aggiornamenti di questo rotocalco sono continui con dirette tv sui luoghi dei fatti, interviste in studio e giornalisti in prima linea con collegamenti speciali.

Unomattina è conosciuto proprio per il suo format d’inchiesta che accompagna i telespettatori tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi con Unomattina in famiglia, versione dai contenuti più leggeri e adatti ai giorni di festa.

L’appuntamento non si perde neanche nei mesi estivi, dove la rete Rai1 propone nel suo palinsesto Unomattina estate, di solito condotto con conduttori diversi e con orari più ridotti.