Chi è Giorgia Gianetiempo

Giorgia Gianetiempo, classe 1996, nasce a Mercato San Severino in provincia di Salerno e da ragazzina interpreta un personaggio della soap Un posto al sole. Aveva infatti 14 anni quando iniziò a recitare nel ruolo della graziosa Rossella Graziani nel famoso sceneggiato televisivo italiano.

LA CARRIERA DI GIORGIA GIANETIEMPO

Giorgia aveva già lavorato in diverse fiction -Una donna per amico 3, Un medico in famiglia, Tre casi per Laura C, Don Matteo 6- quando decise di interpretare Rossella in Un posto al sole, parte che ricopre tuttora.

Nel suo curriculum anche alcuni film come Domenica, Mater Natura, Vita amore e destino, e diverse serie tv e miniserie famose tra cui Lo zio d'America, Padri e figli, Un papà quasi perfetto, I Cesaroni, Distretto di Polizia.

LA VITA PRIVATA

La bella e brava Giorgia appartiene al segno della Bilancia ed è alta 165 cm.

È fidanzata con Luca Turco, anche lui attore di Un posto al sole, nel quale interpreta il ruolo di Niko.

Pare che i due siano stati grandi amici per alcuni anni fino a quando, dopo un bacio a fine serata, l’amicizia si è trasformata in amore.

A vedere le foto delle loro vacanze, sembra che il loro rapporto sia molto romantico e che i due giovani trascorrano molto tempo insieme, sia sul set che fuori.

Alla fine di luglio dello scorso anno Giorgia ha scritto su Instagram di star festeggiando il primo anno con Luca, sperando nell'inizio di una vita insieme, e poco dopo è arrivata la conferma del loro grande amore coronato da una bella convivenza.