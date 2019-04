Trama e produzione della soap opera Un posto al sole

Un posto al sole è stato scritto e ideato da Wayne Doyle in Italia, collaborando con Gino Ventriglia e Adam Bowen. Questo sceneggiato o teleromanzo che dir si voglia, non racconta solo storie rosa, ma anche di cronaca nera per approfondire temi sociali con sfondi comici e surreali.

Il risultato è quello di permettere agli attori di recitare in parti diverse e situazioni particolari mantenendo comunque gli stessi personaggi. Si possono trovare all'interno di questo sceneggiato televisivo casi polizieschi, e vicende di sequestri, camorra, omicidi e rapine.

L'INIZIO DELLA STORIA

Per conoscere meglio Un posto al sole o per coloro che non hanno visto nemmeno una puntata, è bene sapere che la trama s'intreccia intorno alle storie di alcuni abitanti di Palazzo Palladini sito sulla collina di Posillipo, quindi di fronte al Vesuvio e al mare.

Ecco allora che tutta la soap inizia dalla casa di proprietà del Conte Giacomo Palladini, un ricco aristocratico di Napoli. Alla nobile famiglia appartengono Tancredi il nipote, con la moglie Federica e i figli: Eleonora che è in Inghilterra, Alessandro e Alberto, l'avvocato. Ma il conte muore e l'appartamento con la terrazza sul Golfo di Napoli va in eredità alla figlia Anna Boschi, avuta con la governante Maria Boschi.

Anna si trasferisce nel palazzo con la sua amica Silvia Graziani, il cugino, Michele Saviani e la modella Claudia Costa.

Però Federica non ha preso di buon grado la decisione del defunto Conte Palladini di lasciare quel fantastico appartamento ad Anna. Intanto quest'ultima è contesa dai due fratelli, figli di Federica.

Continuando lo svolgimento della trama si vede Anna innamorata di Alessandro anche se poi sposa Alberto. Infatti, tutti credono che Alessandro sia morto in mare; quando un bel giorno riappare e lo scontro tra i due fratelli ricomincia.

Anna allora pensa di lasciare Napoli.

Ritornerà solo per coronare il suo sogno d'amore insieme ad Alessandro.

In seguito, numerosissime altre vicende e situazioni si svolgono negli anni e danno vita a questa interessante e coinvolgente soap dai toni molto più incisivi e cruenti di quel che sembra. Un roseo inizio quindi, come preludio a storie attuali e di cronaca. Ecco perché la telenovela Un posto al sole è così apprezzata e seguita!