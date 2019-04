Myrta Merlino da anni è al timone della trasmissione L’aria che tira, uno dei programmi di La7 di maggior successo. La giornalista lo conduce da sempre, intervistando ospiti sia in studio che in collegamento. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Myrta Merlino.

LA CARRIERA DI MYRTA MERLINO

Myrta Merlino è una giornalista napoletana. Nata il 3 maggio 1968, si è laureata con lode in Scienze Politiche. In passato ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in ambito finanziario. Ma non solo. Ha anche lavorato per Il Mattino.

Come conduttrice, vanta altre esperienze prima di L’aria che tira. Mixer, Italia Maastricht, La storia siamo noi, Mister Euro, Casa Rai Uno: questi i programmi condotti da lei prima di approdare a La7. Il passaggio a avviene nel 2009, prima con Effetto Domino e, poi, con la conduzione di L’aria che tira.

LA VITA PRIVATA DI MYRTA MERLINO

Come detto prima, Myrta Merlino da sempre è a capo della squadra del programma di La7. Nel 2017, però, ha dovuto affidare la conduzione a David Parenzo in seguito alla morte della mamma Annamaria Palermo, un’esperta di civiltà cinese.

Si è sposata la prima volta a 24 anni (dal matrimonio sono nati i gemelli Pietro e Giulio) e, successivamente, ha avuto una relazione con Domenico Arcuri, da cui è nata la terza figlia. Attualmente la conduttrice è legata sentimentalmente all’ex calciatore Marco Tardelli.