Chi è Jgor Barbazza

L'attore Igor Barbazza quest'anno è entrato a far parte del cast della soap opera Un posto al sole dove interpreta il fisioterapista Daniele Improta che cercherà di curare Franco Boschi, dopo le aggressioni subite da parte degli uomini di Gaetano Prisco e Manlio Picardi.

LA CARRIERA DI IGOR BARBAZZA

Il bravo attore italiano è nato nel 1976 a Treviso ed inizia la sua splendida carriera prendendo parte a vari spot di articoli pubblicitari. E' fondatore di Team for Children, l'associazione che si occupa di aiutare i bimbi malati di leucemia e le loro famiglie.

Ma sarà solo nel 2009 che Igor entra a far parte del cast Cento Vetrine trasmesso da Canale 5, mentre nel 2013 recita come Giannandrea Graziosi in Che Dio ci aiuti2, la famosa fiction di Rai1. Poi continua nella sua carriera lavorando in diverse serie televisive importanti come: Provaci ancora prof, Don Matteo, Sacrificio d'amore, Papà blog, Un medico in famiglia, Il paradiso delle signore.

LA VITA PRIVATA DI IGOR BARBAZZA

Igor è nato sotto il segno del Leone ed è alto 192 cm per 82 kg. Ha occhi azzurri e capelli neri ed è legato a Linda Collini con la quale intrattiene una relazione sentimentale dal 2012.

L'attore è davvero felice di stare con Linda, tanto che i due si capiscono anche senza parlare; cioè s'intendono a pelle come si suol dire. Infatti, prima del fidanzamento erano grandi amici, poi con il passare del tempo questa amicizia si è trasformata in amore. La loro passione è viaggiare insieme.