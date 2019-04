Chi conduce Unomattina

Il programma d’informazione mattutina di Rai1, in onda da lunedì al venerdì a partire dalle 06:40, entra in casa degli italiani da più di 30 anni. Stiamo parlando dell’ormai noto e popolare programma Unomattina, che attraverso rubriche di vario genere, affronta le notizie di attualità, trattando argomenti nazionali e del mondo e analizzando sempre in prima linea le notizie che caratterizzano la giornata.

Unomattina iniziò nel lontano 22 dicembre 1986 e da quel giorno, ha continuato ad andare in onda ogni giorno, con diverse varianti anche per il weekend, Unomattina in famiglia, e nei mesi estivi, Uno Mattina Estate.

I PRIMI CONDUTTORI DI UNOMATTINA

La particolarità del noto programma si evidenzia soprattutto nella conduzione, con diversi collegamenti in diretta con altri programmi, in particolare il Giornale Radio e le previsioni meteo.

Ad inaugurare il programma dallo Studio5 di Roma, fu il giornalista e politico italiano Piero Badaloni, che con la sua professionalità ed esperienza, fece immediatamente decollare il programma. Ad affiancarlo, una popolare attrice italiana Elisabetta Gardini, allora appena reduce dal programma Domenica In.

Il successo dato dagli ascolti del programma, raggiunse nel 1987, quota 3 milioni di telespettatori, abissando la concorrenza delle reti privati e sigillando così la durata del programma durante gli anni.

I VOLTI A CAPO DELLA SQUADRA DI UNOMATTINA NEGLI ANNI

Ogni anno, diversi conduttori si susseguirono nelle edizioni. Alcuni come Puccio Corona e Luca Giurato, vennero riconfermate per oltre cinque edizioni consecutive, divenendo il volto storico del buongiorno di Rai1.

Volti come Maria Teresa Ruta, Marco Franzelli, o ancora Antonella Clerici, Roberta Capua e Michele Cocuzza, consacrarono il programma con delle conduzioni impeccabili, affrontando argomenti di una certa delicatezza come notizie drammatiche quali il terremoto in Umbria, la strage di Nassyria o la morte di Papa Giovanni Paolo Secondo.

Complice il diretto collegamento con il Telegiornale di Rai1, conosciuto all’ora come GR1, pronto a divenire la finestra del programma in qualsiasi momento.

Attualmente il programma è condotto da Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare.