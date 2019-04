Quando va in onda Quelli che il calcio

La prima puntata dell’edizione 2018-2019 di Quelli che il calcio è andata in onda il giorno 16 settembre 2018 dalle ore 15.30, sul Rai Due.

La trasmissione sportiva va in onda ogni domenica pomeriggio durante tutta la durata del campionato di calcio di serie A.

DA QUALE STUDIO VA IN ONDA QUELLI CHE IL CALCIO

La trasmissione Quelli che il calcio viene registrata presso gli studi di Rai Due, in corso Sempione a Milano.

PUNTATE SOSPESE DI QUELLI CHE IL CALCIO

La puntata del 3 marzo 2019 di Quelli che il calcio non è andata in onda, come segno di rispetto per la morte del giocatore 31enne della Fiorentina, Davide Astori, morto per un arresto cardiocircolatorio.

Anche le partite che dovevano essere giocate nella giornata del 3 marzo sono state sospese e rimandate a domenica 11 marzo 2019.

La puntata del 24 marzo 2019 non è andata in onda a causa della mancanza delle partite della serie A, sospese per lasciare spazio alla Nazionale. Al posto di questa puntata, su Rai Due, è andato in onda la sit-com Squadra omicidi Istanbul.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA MESSA IN ONDA DI QUELLI CHE IL CALCIO

La stagione 2018-2019 di Quelli che il calcio avrà una durata di 31 puntate, dove il pubblico da casa e in studio potrà essere aggiornato in tempo reale sui risultati della serie A.