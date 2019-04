Chi è Claudia Ruffo

L'attrice italiana Claudia Ruffo nasce nel 1980 a Napoli e giovanissima affronta subito con disinvoltura il set di Un posto al sole, intrigante soap di Rai 3 assai longeva. Infatti, dalla prima puntata del 1996 nel cast della telenovela italiana è presente Claudia che interpreta egregiamente Angela Poggi.

Arrivata alla 2014a puntata Claudia Ruffo abbandona Un posto al sole per entrare a far parte del cast di Orgoglio nelle vesti di Celeste Dubois. La serie di 13 puntate venne trasmessa su Rai1 dal 2006.

In seguito, Claudia interpreta Daria in "Due", e Sara Polimenti in Gente di mare, ma sarà solo dal 2010 che ritorna a Un posto al sole nel suo personaggio Angela Poggi. Mentre l'anno dopo eccola nel film Tatanka come Luisella e nella fiction Il restauratore di Rai 1 come Silvia Maccari.

LA VITA PRIVATA DI CLAUDIA RUFFO

Claudia Ruffo si sposa nel 2013 con Mario Cirino Pomicino, un bravo imprenditore di Napoli e l'anno seguente nasce la loro figlioletta Ginevra. Oggi lavora ancora in Un posto al sole, ma non le dispiace nemmeno fare la donna di casa, attenta e premurosa per la sua famiglia.

L'attrice ha 38 anni ed è nata sotto il segno zodiacale dei Gemelli, ha conseguito il diploma ed è alta 173 cm con 63 kg di peso.

La sua vita si è svolta sempre nella bella città campana e la sua famiglia di origine le è stata accanto tutti i giorni per supportarla sia nel lavoro che nella vita quotidiana.

Dopo 4 o 5 anni di fidanzamento con il suo Mario, Claudia è convolata a nozze presso la Basilica Reale di Napoli con un ricevimento elegante che si è svolto in un noto hotel cittadino con tanti invitati e famosi personaggi.

La coppia, dopo aver avuto Ginevra, sogna la lieta novella di un altro bimbo.