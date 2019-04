Come contattare Live non è la D’Urso

La trasmissione Live non è la D’Urso è l’ultima idea della famosissima conduttrice e giornalista italiana Barbara D’Urso, che da anni riesce a creare programmi di successo con le sue interviste, capaci di tenere incollati al televisore milioni di telespettatori.

Per questa stagione, oltre all’ormai navigato Domenica Live, la conduttrice napoletana ha pensato a questo nuovo programma per la prima serata, con tanti ospiti tra i più discussi in questo periodo e contenuti speciali su alcune tra le altre trasmissioni note di Canale 5, come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Nelle oltre tre ore di diretta, Barbara lascerà spazio ai commenti del pubblico presente in studio e a quelli dei telespettatori da casa.

COME ENTRARE IN CONTATTO CON LA TRASMISSIONE DI CANALE 5

Barbara D’Urso è da sempre molto attiva sui social e, da brava giornalista, tiene molto in considerazione il parere di chi segue le sue trasmissioni, dal vivo o da casa. Occupandosi soprattutto di gossip e attualità, ha bisogno di continui riscontri da parte del pubblico, per cui ha sempre lasciato contatti per farle arrivare direttamente ogni genere di parere.

Due anni fa lasciò addirittura il proprio numero in diretta a Domenica Live, invitando i fan del programma a scriverle su WhatsApp, per proporle direttamente idee e contenuti nuovi, per migliorare ulteriormente la trasmissione. Sembra che il numero, 334 6697108, sia ancora attivo, anche se i vari commenti sono filtrati dagli autori e da altri mediatori.

I SOCIAL DI LIVE NON È LA D'URSO

Naturalmente, i Social Media, soprattutto Facebook e Twitter, con i loro ashtag, sono il mezzo più immediato e consigliato per far arrivare i propri commenti e giudizi. Sui social è possibile far sapere il proprio parere e Barbara D’Urso ripete sempre che lei tiene particolarmente a seguire il più possibile quanto le consiglia il pubblico da casa.

In aggiunta, sempre tramite i social si può fare domanda per partecipare alle dirette come pubblico in studio. Da quest’anno è stata introdotta una ulteriore novità: da casa è possibile votare le interviste degli ospiti chiamati di volta in volta, e alla fine di ogni puntata viene resa nota la classifica di gradimento.