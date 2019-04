Chi è Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, impegnatissima in questa stagione televisiva su Canale 5, tra Domenica Live, Grande Fratello, La dottoressa Giò e Live non è la D’Urso, è una delle più famose conduttrici e giornaliste italiane, con una decennale carriera di successo nel mondo della televisione.

Nata il 7 maggio 1957 a Napoli con il nome di Maria Carmela D’Urso, la conduttrice è stata inizialmente anche attrice e scrittrice.

LA CARRIERA DI BARBARA D'URSO

Barbara D’Urso ha debuttato in televisione verso la fine degli anni settanta, prima su Telemilano 58, che sarebbe poi diventata Canale 5, poi su Rai 2. In seguito, per farsi conoscere, ha iniziato la propria carriera da attrice per il piccolo e il grande schermo, mentre negli anni novanta si è iscritta all’albo dei giornalisti, avviando alcune momentanee collaborazioni con dei mensili di informazione e gossip.

Il successo è arrivato negli anni duemila, quando nel 2003 è diventata conduttrice televisiva per Canale 5. Da quel momento, visto l’apprezzamento del pubblico, ha condotto qualsiasi genere di programma, da reality show di grandissimo successo, come il Grande Fratello, a spettacoli di intrattenimento, gossip, attualità e talk show, come Domenica Live e, dal 2008, anche diversi programmi di infotainment.

Ha pubblicato un totale di otto libri, tutti per Arnoldo Mondadori editori, ad eccezione di un volume per Rai Eri. Tra il 2010 e il 2013 è stata al centro del processo Ruby, che ha visto la partecipazione attiva anche di altre vip italiane, come Aida Yéspica e Belén Rodriguez.

LA VITA PRIVATA DI BARBARA D'URSO

Nella vita privata, Barbara D’Urso ha vissuto l’esperienza di due matrimoni, entrambi finiti. Dal 1982 al 1993 è stata la compagna del produttore cinematografico Mauro Berardi, da cui ha avuto i figli Giammauro nel 1986 e Emanuele nel 1988.

Nel settembre del 2002 si è invece sposata con il celebre ballerino Michele Carfora, da cui però si è separata nel 2006, con un divorzio effettivo nel 2008. Attualmente, la conduttrice televisiva non risulta impegnata in nessuna storia d’amore degna di nota.