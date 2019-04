Cast di Propaganda Live

Propaganda Live è l’interessante talk show di LA7 che va in onda tutti i venerdì in prima serata, con tanti opinionisti fissi e ospiti che si alternano, per discutere le principali questioni di attualità a livello politico e sociale.

In questa stagione, il programma è iniziato a metà settembre e verosimilmente si protrarrà senza pause fino alla fine della primavera, come lo scorso anno.

I PROTAGONISTI DI PROPAGANDA LIVE

Alla guida delle puntate di questa seconda edizione è stato riconfermato Diego Bianchi, conosciuto meglio nel settore come “Zoro”, che cura in prima persona i reportage presentati ai telespettatori e a chi è chiamato a commentare in studio. Naturalmente il suo ruolo è anche quello di animare la diretta, facendo da mediatore durante i dibattiti e conducendo abilmente le tre ore di diretta, con la sua irriverenza e la sua leggerezza che non sfocia mai in banalità.

Ad animare le dirette, c’è la band del programma, che offre degli intermezzi un po’ più leggeri, tra una questione e l’altra. I componenti della band sono tutti piuttosto famosi e vantano apparizioni in altri programmi televisivi, anche più conosciuti e importanti di Propaganda Live. Il chitarrista e cantautore è Roberto Angelini, il trombettista Giovanni Di Cosimo, il batterista Fabio Rondanini, il bassista Gabriele Lazzarotti, il tastierista Daniele Rossi e il sassofonista Daniele Tittarelli.

OPINIONISTI, COMMENTATORI E ALTRE FIGURE DI PROPAGANDA LIVE

Naturalmente, non vanno poi dimenticati i numerosi opinionisti, personaggi sempre già apprezzati nel settore ed estremamente competenti. Nelle varie puntate ci sono numerosi ospiti di passaggio, ma in genere ci sono anche dei commentatori fissi, a partire da Marco Damilano, il direttore de L’Espresso, e Francesca Schianchi, conosciutissima giornalista deLa Stampa.

Frequentemente appaiono anche i giornalisti del telegiornale di LA7, già spesso invitati anche nelle dirette e nelle maratone di Enrico Mentana. Da ultimo. Vanno ricordati Marco Dambrosio, ideatore del programma, che di tanto in tanto aiuta nella realizzazione dei reportage, e Mirko Matteucci, altra presenza forte della trasmissione.