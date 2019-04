Sono bastate poche puntate per far sì che Live non è la D’Urso diventasse subito uno dei programmi più seguiti e amati di Canale 5.

La conduzione di Barbara D’Urso e la sicurezza di un format già ampiamente testato, nonostante le tante novità inserite in questa nuova trasmissione, sono alla base di un successo che in pochi avrebbero messo in discussione.

Con la sua capacità di arrivare al cuore e catturare l’attenzione degli italiani, Barbara D’Urso si candida a nuova regina del mercoledì sera, con le sue interviste toccanti e i tanti altri contenuti inediti, pensati per intrattenere i telespettatori tra un’intervista e l’altra.

QUALCHE INFORMAZIONE SUL CAST DI LIVE NON È LA D'URSO

La trasmissione è stata prodotta e voluta dalla testata giornalistica Videonews, molto conosciuta nel settore dell’informazione e dell’approfondimento giornalistico, soprattutto in Mediaset.

Ideatrice, oltre che conduttrice del programma, è naturalmente Barbara D’Urso, da sempre impegnata a lavorare attivamente nella scrittura dei progetti a cui prende parte.

Ad aiutare la D’Urso in questo difficile compito, sono stati altri importanti nomi, come Ivan Roncalli, Giuseppe di Masi, Anna Scalia, Evelin Magliano, Cristina Nutrizio, Michele Truglio, Domenico di Berardino e Sara Scazzariello.

La regia è stata affidata a Massimo Fusi, mentre le dirette saranno a Milano, negli studi Mediapason.

UNA VETRINA PER GLI ALTRI PROGRAMMI

Oltre ad essere un programma di successo, Live non è la D’Urso è anche una importantissima vetrina per altre celebri trasmissioni di Canale 5, come L’isola dei Famosi e il Grande Fratello, condotto sempre dalla D’Urso e da poco ricominciato. Nelle dirette viene lasciato ampio spazio alle interviste e ai contenuti speciali sui protagonisti di questi programmi, per fare praticamente una doppia pubblicità al canale.

Stando al format proposto dalla D’Urso, non ci saranno degli ospiti fissi, quindi non si può parlare di un vero e proprio cast, perché gli opinionisti stessi saranno diversi personaggi famosi, chiamati a partecipare di volta in volta, a seconda di alcune dichiarazioni rilasciate o del loro legame con i protagonisti invitati.