Dal 1990 I Fatti Vostri è un punto fermo della programmazione di Rai Due: la creatura di Michele Guardì continua a rappresentare la “piazza”, il posto dove poter discutere ci attualità e di cronaca, ma anche dove poter giocare, ascoltare musica, scoprire curiosità e sentire il parere degli esperti sui vari aspetti della vita quotidiana.

Chi non vuole perdersi questo appuntamento deve assolutamente sapere a che ora va in onda I Fatti Vostri.

A CHE ORA VA IN ONDA I FATTI VOSTRI?

Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Giò Di Tonno e tutti gli altri componenti del cast de I Fatti Vostri sono la compagnia scelta da tantissimi italiani per la tarda mattinata: I Fatti Vostri va in onda infatti alle ore 11:00 e ha una durata di circa 115 minuti.

L'appuntamento si ripete tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sempre su Rai Due. Durante la trasmissione tra i momenti più seguiti ci sono quelli con lo chef Simone Loi, con il colonnello Massimo Morico per le previsioni meteo e con il noto astrologo Paolo Fox e le sue previsioni zodiacali.

COME VEDERE I FATTI VOSTRI SE NON SI PUÒ GUARDARE IL PROGRAMMA IN DIRETTA?

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano la trasmissione è possibile seguire la pagina ufficiale su Facebook. S

e quando va in onda I Fatti Vostri non è possibile guardare la televisione non ci sono problemi: le puntate che non è stato possibile vedere in diretta si possono recuperare in streaming sul sito di Rai Play, raggiungibile all'indirizzo www.raiplay.it/programmi/ifattivostri (per accedere al servizio è necessario iscriversi gratuitamente).