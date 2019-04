Da tantissimi anni ormai Forum rappresenta un appuntamento fisso per centinaia di migliaia di italiani.

Nel corso del tempo la trasmissione ha cambiato conduttori, orario e format, ma l'interesse per le controversie e per le decisioni dei giudici è sempre molto alto: per questo motivo le persone continuano a chiedersi quando va in onda Forum.

COME FUNZIONA FORUM?

La longevità del successo del programma forse è legata al fatto che alcune delle vicende portate sugli schermi sono così assurde da essere puro intrattenimento, mentre altre sono molto interessanti perché molto vicine alla realtà quotidiana.

I fatti che vengono trattati nel tribunale televisivo sono scelti tra quelli che vengono inviati alla redazione: in tivù le controparti sono impersonate da attori e le decisioni prese dai giudici non sono vere e proprie sentenze (quelle le possono emettere solo dalla magistratura giudicante), ma lodi arbitrali che i “contendenti” si impegnano a rispettare firmando un atto di compromesso prima della trasmissione.

QUANDO VA IN ONDA FORUM?

Da diverse stagioni (e più precisamente dal 1993/1994) il programma va in onda in diretta: in questo modo l'interazione con il pubblico da casa (reso molto più semplice e veloce grazie all'email e ai social network) è più immediato. Ma quando va in onda Forum?

Qui bisogna dare due risposte, visto che il programma condotto da Barbara Palombelli si “sdoppia”: Forum va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato a partire dalle ore 11:00 su Canale 5, mentre Lo Sportello di Forum va in onda (sempre dal lunedì al sabato) alle ore 14:00 su Rete 4.