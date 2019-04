Da quasi trent'anni moltissime famiglie italiane hanno un appuntamento fisso: su Rai Due, a cavallo tra la mattina e il pomeriggio va in onda I Fatti Vostri.

Nel corso degli anni si sono alternati alla conduzione del programma alcuni dei volti più noti del piccolo schermo e proprio per questo motivo chi ha perso un po' di vista la trasmissione nell'ultimo periodo potrebbe chiedersi chi conduce I Fatti Vostri attualmente.

CHI CONDUCE I FATTI VOSTRI OGGI?

La conduzione del programma è affidata ormai da anni a Giancarlo Magalli, che nell'edizione di quest'anno è affiancato da Giò Di Tonno e Roberta Morise.

Per Magalli si tratta della diciannovesima stagione alla guida della fortunata trasmissione: dopo aver condotto la parte finale della prima stagione subentrando a Farbizio Frizzi nel 1990/1991, ha guidato la quarta, la quinta e la sesta stagione (dal '93 al '96), e rientrato in corsa per recuperare la sfortunata dodicesima stagione (2001/2002) e ha definitivamente ripreso le redini del programma dal 2004.

LA STORIA DEL PROGRAMMA

Dal 1990 ad oggi la trasmissione I Fatti Vostri è sparita dai palinsesti della Rai solo per una stagione: nel 2008/2009 la fascia tra le 11:00 e le 13:00 era occupata da Insieme sul Due condotta da Milo Infante; l'obiettivo era quello di attirare un pubblico più giovane, ma gli ascolti non premiarono la scelta e già dal 2009/2010 tornarono I Fatti Vostri, sempre con Giancarlo Magalli come conduttore.

Tra il 2003 e il 2008 il programma, pur mantenendo la stessa struttura, è stato intitolato Piazza Grande. Oltre a Magalli, nel corso delle varie edizioni la trasmissione è stata condotta anche da Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna, Michele La Ginestra con Roberta Capua, Massimo Giletti e Gigi Sabani con Paola Saluzzi.