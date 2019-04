Ci sono trasmissioni che vanno in onda da così tanto tempo che sono diventati ormai dei punti fermi per una fetta del pubblico: rientra in questa categoria anche Forum, il programma di genere giudiziario che viene trasmesso da 34 anni dalle reti Mediaset.

Nel corso del tempo si sono succedute alla conduzione della trasmissione diverse protagoniste del mondo dello spettacolo: ma oggi chi conduce Forum?

CHI CONDUCE FORUM NEL 2019?

Dal 2013 Barbara Palombelli conduce Forum: oltre ad essere conduttrice tv e conduttrice radiofonica, la Palombelli è anche e soprattutto una giornalista; nata a Roma nel 1953, nella sua carriera ha collaborato in diversi ruoli con testate come L'Europeo, Il Giornale, Panorama, il Corriere della Sera e La Repubblica.

Per quanto riguarda le sue esperienze televisive si possono citare quelle con Domenica In, Samarcanda, Otto e mezzo, TG5, Matrix, Quarto Grado, Stasera Italia e, ovviamente, Forum.

LE PRESENTATRICI DELLA STORICA TRASMISSIONE MEDIASET

Ma Barbara Palombelli non è solamente chi conduce Forum: qualche mese fa è stata indicata come la donna televisiva dei record perché nello stesso periodo ha presentato tre trasmissioni quotidiane, ovvero Lo sportello di Forum su Rete Quattro, Forum su Canale Cinque e Stasera Italia su Rete Quattro (per un totale di quattro ore di trasmissione al giorno).

Una vera stacanovista, non c'è che dire! Barbara Palombelli è la quarta persona che conduce Forum: prima di lei lo hanno fatto Catherine Spaak (dal 1985 al 1988), Rita Dalla Chiesa (dal 1988 al 1997 e dal 203 al 2013) e Paola Perego (dal 1997 al 2003)