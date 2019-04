Dati alla mano, il programma più visto nella fascia oraria che parte alle dieci del mattino è Storie Italiane: ogni giorno circa un milione di spettatori si sintonizzano su Rai Uno per vedere quella trasmissione che ormai è stata definita come una sorta di La Vita In Diretta in versione mattutina.

Molti probabilmente sanno già chi conduce lo show, ma da chi altro è composto il cast di Storie Italiane?

CONDUTTRICE E CAST DI STORIE ITALIANE

La regina di Storie Italiane è Eleonora Daniele, che conduce la trasmissione ormai da sei anni. La Daniele ha sostituito la coppia formata da Georgia Luzi e Savino Zaba, che furono i presentatori delle prime due edizioni del programma, che allora si chiamava Storie Vere ed era solo una rubrica all'interno del contenitore Uno Mattina.

Il cast di Storie Italiane è completato da Michele Bertocchi, che occupa la postazione internet, Ottavia Fusco Squitieri e Leopoldo Mastelloni.

OSPITI, DIRETTA E STREAMING SUL SITO UFFICIALE RAI

Nell'arco delle puntate poi ci saranno giornalisti, personaggi del piccolo schermo ed esperti dei vari argomenti trattati che si alterneranno durante il programma.

L'appuntamento è per le ore 10:00 su Rai Uno (visti i successi di ascolto da quest'anno la durata della trasmissione è stata portata da un'ora ad un'ora e mezza): chi non riesce a seguire la diretta può sempre vedere il cast di Storie Italiane all'opera recuperando le puntante in streaming sul sito di Rai Play (bisogna registrarsi al portale per poter vedere i contenuti).