Tantissimi italiani si appassionano a determinati casi di cronaca e questo aspetto ha rappresentato la chiave del successo di tantissime trasmissioni televisive: uno dei programmi che tratta principalmente questi argomenti (ma non solo) è Storie Italiane.

L'affetto del pubblico nei confronti della trasmissione condotta da Eleonora Daniele è enorme e per questo molti si chiedono come contattare Storie Italiane.

LE CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

Tutte le mattine nello studio di Storie Italiane vengono trattati i principali temi di attualità, con giornalisti, ospiti famosi ed esperti che daranno la loro opinione.

C'è anche spazio per le storie raccontate in prima persona da chi le ha vissute: un modo per dare spazio anche alla gente comune e ai problemi che si trova ad affrontare ogni giorno.

L'appuntamento è per le 10:00 su Rai Uno: la trasmissione ha una durata di un'ora e mezza.

COME CONTATTARE STORIE ITALIANE

Sulla scheda della trasmissione presente sul nuovo sito della Rai (raggiungibile all'indirizzo www.raiplay.it/programmi/storieitaliane/) non sono indicate le modalità per contattare la redazione del programma.

Si può comunque fare un tentativo compilando il form presente nella sezione Contatti del sito ufficiale del canale (www.rai.it), ma il modo migliore per conttare Storie Italiane probabilmente è quello che prevede l'utilizzo dei social network: la trasmissione ha un profilo ufficiale su Twitter e condivide con le altre trasmissioni mattutine di Rai Uno il profilo Facebook MattinaRai1.