Pochi programmi sono amati quanto I Fatti Vostri: tantissimi italiani si fanno accompagnare nella parte finale della mattinata fino all'ora di pranzo da Giancarlo Magalli e il resto della squadra.

Grazie alle storie narrata in “piazza” e ai giochi telefonici la presenza del pubblico è forte: ecco come contattare I Fatti Vostri.

COME CONTATTARE I FATTI VOSTRI PER PARTECIPARE AI CONCORSI

Alla stagione 2018/2019 de I Fatti Vostri sono abbinati quattro concorsi:

Pronto, i Fatti Vostri;

Piatto Ricco;

Dammi Tre Parole;

Attenti Al Ladro.

Per poter partecipare ai giochi è necessario contattare I Fatti Vostri telefonando al numero 894.422 (il costo di ogni telefonata è di 0,51 euro IVA inclusa).

Per i giochi Piatto Ricco e Dammi Tre Parole è possibile chiamare tra le 11:00 e le 12:55 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì.

Tra tutte le persone che hanno chiamato per prenotare la partecipazione ai concorsi vengono estratti trenta potenziali concorrenti per la trasmissione del giorno successivo.

ALTRE MODALITÀ DI CONTATTO

Chi volesse partecipare ai casting deve andare sul sito www.rai.it/raicasting/ e controllare quali sono i programmi per cui è possibile proporsi. In precedenza era possibile contattare I Fatti Vostri anche tramite l'indirizzo email ifattivostri@rai.it, ma da quando è stato rinnovato il sito questo indirizzo (a cui si poteva scrivere anche per chiedere di partecipare come pubblico) non compare più.

Al giorno d'oggi il modo più rapido per relazionarsi con chiunque è rappresentato dai social network: la pagina ufficiale Facebook de I Fatti Vostri è molto seguita ed è perfetta per mettersi in contatto con lo staff della trasmissione.