Forum è il programma che permette alle persone di risolvere le proprie piccole o grandi grane legali: la trasmissione va in onda da più di trent'anni e questo significa che tantissimi italiani sono disposti a portare i loro problemi e a rivendicare i loro diritti in questo tribunale televisivo, ma sono moltissimi anche gli spettatori da casa che vogliono scrivere la loro opinione in diretta.

Ecco come contattare Forum.

COME METTERSI IN CONTATTO CON FORUM PER PROPORRE UNA CAUSA

Chi è interessato a proporre alla trasmissione il proprio caso deve compilare il form che si trova sul sito www.forum.mediaset.it/partecipare; il modulo va compilato solo se si è disposti a discutere il caso a Forum e la controparte decide di accettare l'arbitrato e le decisioni dei giudici in trasmissione.

In realtà in video poi ci vanno degli attori, che studiano un copione basato sui casi descritti e interpretano il ruolo delle controparti in causa.

Chi vuole contattare Forum per partecipare alla trasmissione come attore dovrà attendere gli annunci relativi a casting e provini che vengono periodicamente pubblicati dalla redazione.

COME CONTATTARE FORUM: SOCIAL NETWORK E EMAIL

Ma al di là di tutto, al giorno d'oggi il modo migliore per contattare Forum è rappresentato dai social network: la trasmissione ha una sua pagina ufficiale su Twitter (@forummediaset), su Instagram (forummediaset) e su Facebook (@forummediaset).

Proprio tramite la pagina su Facebook è possibile mettersi in contatto con Forum per commentare in diretta le cause che vengono discusse negli appuntamenti su Canale 5 (dalle 11:00) e su Rete 4 (dalle 14:00). Si può contattare la redazione della trasmissione anche scrivendo all'indirizzo email forum@mediaset.it.