Una delle trasmissioni più viste nelle ore mattutine è Storie Italiane, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 10:00 e le 11:30. Alla conduzione c'è Eleonora Daniele, viso ormai molto familiare per chi guarda molta televisione, ma non solo.

Per quei pochi che ancora non la conoscono ecco una piccola presentazione: chi è Eleonora Daniele?

IL GRANDE SUCCESSO CON IL GRANDE FRATELLO E LA CARRIERA DA ATTRICE

Nata a Padova nel 1976, Eleonora Daniele muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2001: in quell'anno entrò a far parte del corpo di ballo della trasmissione di Canale 5 La sai l'ultima? e poi partecipa alla seconda edizione de Il Grande Fratello.

In questo momento Eleonora lavora ancora in banca, ma la partecipazione al reality show le ha regalato una grande notorietà che ha saputo sfruttare nel modo migliore.

CHI È ELEONORA DANIELE E QUALI PROGRAMMI CONDUCE?

Da quel momento infatti inizia un percorso che la vede lavorare come attrice per fiction (La Squadra su Rai Tre nel 2002, poi Un posto al sole sempre su Rai Tre nel 2003, Diritto di difesa su Rai Due nel 2004 e Carabinieri 3 su Canale 5 nel 2004) e in teatro prima di dedicarsi completamente al ruolo di conduttrice.

Dopo aver guidato il magazine di La7 La vetrina e lo speciale L'Italia dei porti su Rai Due, nel 2004 arriva la grande occasione, Uno Mattina. Eleonora Daniele presenta lo storico programma mattutina di Rai Uno per ben sette anni.

Miss Italia nel mondo 2007, il Festival di Castrocaro 2008, Ciack si canta nel 2009, Linea Verde nel 2011 ed Estate in diretta nel 2014 sono alcuni dei programmi che Eleonora Daniele ha condotto nel corso della sua carriera.

Grazie alla conduzione di Storie Italiane (e del suo spin off serale IL sabato italiano) la Daniele (che è laureata in Scienze della comunicazione ed è iscritta all'Ordine dei Giornalisti come professionista) ha pubblicato il libro Storie vere: tra cronaca e romanzo.