Forum è una di quelle trasmissioni che vanno in onda da così tanto tempo che le conduttrici e gli altri membri del cast che si sono succeduti nel corso degli anni sono diventati “di famiglia” per tantissimi italiani.

Dal 1985 ad oggi si sono alternate quattro conduttrici e tanti collaboratori; chi vuole sapere da chi è composto il cast di Forum 2019 è approdato nella pagina giusta!

CHI CONDUCE LO STORICO PROGRAMMA?

Alla conduzione del programma è stata confermata Barbara Balombelli, padrona di casa ormai da sei edizioni: la giornalista è riuscita nella non semplice impresa di raccogliere l'eredità di Rita Dalla Chiesa (presentatrice di Forum per ben 19 edizioni tra il 1988 e il 2013, intervallati dalla lunga parentesi con Paola Perego tra il 1997 e il 2003), che a sua volta sostituì Catherine Spaak, che condusse le prime tre stagioni della popolare trasmissione.

DA CHI È COMPOSTO IL CAST DI FORUM

In questa edizione la presentatrice è affiancata da una squadra di diversi collaboratori:

Paolo Ciavarro ,

, Sofia Odescalchi,

Camilla Ghini,

Edoardo Donnamaria,

Giulia Lea Giorgi ,

, Claudio Giambene,

Elena Testi,

Ladislao Liverani.

Chi ha qualche annetto in pù sulle spalle si ricorderà alcuni membri storici del cast di Forum come la leggendaria guardia giurata interpretata da Pasquale Africano, Fabrizio Bracconeri e Marco Senise (entra,bi protagonisti del programma per ppiù di un decennio).

Ma Forum è un programma in cui le controversie sono le protagoniste, quindi non sarebbe possibile mandarlo in onda senza una nutrita squadra di giudici.

Nel cast di Forum 2019 compaiono: