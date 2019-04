L’aria che tira è un programma tv italiano che va in onda sul canale La7 da molti anni, precisamente dall’ottobre 2011. Una trasmissione molto seguita che, nel corso degli anni, ha saputo rinnovarsi. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su chi conduce L’aria che tira.

L’ARIA CHE TIRA IN ONDA DAL 2011

Nel programma L’aria che tira si parla principalmente di attualità, affrontando temi economici e politici con tanto di ospiti in studio oppure in collegamento. La trasmissione segue la formula del talk show e, da sempre, viene condotta dalla giornalista Myrta Merlino.

Soltanto nel 2017, la conduzione è stata affidata a David Parenzo perché la giornalista ha dovuto lasciare in anticipo la trasmissione per motivi personali (il lutto della madre).

CHI È MYRTA MERLINO

Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice napoletana. Nata il 3 maggio 1968, si contraddistingue per la sua eleganza e professionalità.

Il suo curriculum non è da poco. Laureata in Scienze Politiche, ha lavorato anche per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea e come giornalista per Il Mattino. Da menzionare anche la sua esperienza da conduttrice in programmi come Mixer, Italia Maastricht, La storia siamo noi, Mister Euro, Casa Rai Uno.

Il passaggio a La7 è avvenuto nel 2009, quando le è stata affidata la conduzione di Effetto Domino, per poi passare a L’aria che tira. Attualmente Myrta Merlino è legata sentimentalmente all’ex calciatore Marco Tardelli, simbolo indiscusso della vittoria ai Mondiali dell’82.