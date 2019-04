Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti del panorama televisivo italiano. Si tratta di un dating show, dedicato alla ricerca dell’amore, andato in onda per la prima volta nel 1996.

Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sul cast di Uomini e Donne.

COME FUNZIONA UOMINI E DONNE?

Inizialmente il programma condotto da Maria De Filippi prevedeva la partecipazione di coppie che volevano discutere della propria relazione di coppia con il pubblico.

Dal 2001, invece, il programma ha avuto come unico scopo quello di formare nuove coppie. In ogni stagione del programma vengono nominati i tronisti che dovranno cercare un compagno o una compagna.

Nel corso dei mesi, dopo aver conosciuto i corteggiatori, o le corteggiatrici, i tronisti possono fare la scelta. La persona scelta, a questo punto, ha la facoltà di accettare o meno di incominciare una relazione con il/la tronista.

IL CAST DI UOMINI E DONNE

Da sempre il programma Uomini e Donne è condotto da Maria De Filippi. Nel corso degli anni, però, a farle compagnia ci sono stati anche alcuni opinionisti. L’opinionista più longeva è, senza dubbio, Tina Cipollari che inizialmente ha partecipato al programma prima come corteggiatrice di Roberto e poi come tronista.

Attualmente la bionda vamp è presente in trasmissione tutti i giorni, insieme all’ex ballerino Gianni Sperti. Ogni tanto, oltre agli opinionisti ‘fissi’, partecipano anche Jack Vanore, ex tronista, e Mario Serpa, ex corteggiatore.

Quando va in onda il Trono Over, in studio tra gli opinionisti c’è anche Tinì Cansino, esperta di oroscopo.