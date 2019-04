Quando va in onda Che tempo che fa

La trasmissione televisiva Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, va in onda ogni domenica dalle ore 20.35 su Rai Uno.

EDIZIONI DI CHE TEMPO CHE FA

La prima puntata del programma è andata in onda su Rai Tre il 13 settembre del 2003.

A seconda della stagione, il programma televisivo è andato in onda in fasce orarie diverse e in studi differenti.

La stagione del 2012- 2013 è stata trasmessa la domenica dalle ore 20.10 e il lunedì dalle ore 21.15.

Dalla prima stagione del 2003 alla stagione del 2017, Che tempo che fa è stato registrato presso gli studi di Rai Tre; invece dal 24 settembre del 2017 il programma è stato spostato negli studi di Rai Uno, a Milano, al Centro di Produzione Rai.

LA DIVISIONE IN DUE PARTI

Dalla stagione del settembre 2017, Che tempo che fa è stato diviso in due parti: la prima parte viene trasmessa la domenica in prima serata, dalle ore 20.24; la seconda parte, che è stata intitolata Che tempo che fa - il tavolo, viene trasmessa il lunedì in seconda serata,

Al termine della seconda parte della trasmissione viene trasmesso lo spin-off intitolato Che fuori che tempo che fa.

PUNTATE SPECIALI DI CHE TEMPO CHE FA

Tra gli ospiti di alcune importanti puntate speciali di Che tempo che fa, ricordiamo: