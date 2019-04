Come contattare Quelli che il calcio

Per poter assistere durante le dirette del programma sportivo Quelli che il calcio, occorre inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: quellicheilcalcio@pubblico.rai.it .

Nella mail bisogna inserire:

il proprio nome e cognome;

la propria età;

il proprio numero di telefono.

Attenzione: occorre essere maggiorenni per poter assistere al programma.

ALTRI MODI PER CONTATTARE QUELLI CHE IL CALCIO

Un altro modo per poter contattare la trasmissione sportiva è tramite la pagina Facebook ufficiale, oppure tramite il sito web quelliche.rai.it .

LAVORARE PER LA RAI

L’azienda Rai Televisione Italiana offre diverse proposte di lavoro per chi desidera diventare un attore, un conduttore, un concorrente in un programma o in un game-show in cui si possono vincere dei premi, o per chi desidera assistere ai programmi come pubblico.

Per fare ciò occorre compilare i campi appositi sul sito dedicato ai casting della Rai, www.rai.it/raicasting, inserendo i dati personali. La Rai valuterà le richieste pervenute e contatterà solo chi verrà selezionato.

QUANTO GUADAGNA CHI PARTECIPA COME PUBBLICO IN UN PROGRAMMA TELEVISIVO

Le persone che desiderano partecipare come pubblico in un programma tv potranno ricevere un compenso in denaro che varia dai 30 ai 45€ lordi a puntata. Il compenso cambia a seconda della trasmissione e al numero di puntate a cui si prende parte.