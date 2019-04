Chi conduce Italia Sì

Italia Sì, talk show in onda su Rai Uno dal 15 settembre 2018, è un programma televisivo che vede come protagonisti persone comuni che raccontano le loro vite. A condurre il programma televisivo c’è Marco Liorni.

INFORMAZIONI SULLA VITA PRIVATA DI MARCO LIORNI

Marco Liorni, noto conduttore televisivo e radiofonico, inizia la sua carriera lavorativa conducendo vari programmi Rai, per poi intervenire come inviato per la trasmissione televisiva Verissimo.

Dall’anno 2000 all’anno 2007, Marco Liorni è stato l’inviato delle prime edizioni del reality show Il Grande Fratello.

Il noto conduttore televisivo ha vinto tre volte il Telegatto, per i programmi: Trenta ore per la vit​a, Saranno Famosi (oggi conosciuto con il nome di Amici) e Grande Fratello; inoltre ha vinto anche il Premio Regia Televisiva per la Vita in Diretta.

Nel 2012 Marco Liorni ha ricevuto la canditura per il Premio Personaggio Rivelazione.

CHI SONO GLI ALTRI PROTAGONISTI DI ITALIA SI

A far parte del programma televisivo Italia Sì ci sono tre personaggi del mondo dello spettacolo che commentano le storie raccontate: Rita dalla Chiesa, Elena Santarelli e Maurizio Coruzzi (in arte Platinette).